Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян
Министерство иностранных дел Финляндии в четверг, 6 июля, объявило, что страна продолжает запрет на необязательные поездки для граждан России и вводит новые ограничения
Об этом сообщает Yle .
Ограничения начнут действовать в понедельник, 10 июля, и будут касаться бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов.
Бизнесменам запретят транзит в другие страны Шенгенской зоны через территорию Финляндии. Для того чтобы попасть в Финляндию, они, как и владельцы недвижимости, должны будут дать объяснение причины необходимости личного присутствия.
Студентам будут разрешать въезд только в учебных целях при условии, что это ведет к получению научной степени, однако поездки для участия в курсах в местных колледжах запретят.
- 6 июля Россия закрыла финское генконсульство в Санкт-Петербурге, а также выслала девять дипломатов Финляндии.
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