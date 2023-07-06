Об этом сообщает Yle .

Ограничения начнут действовать в понедельник, 10 июля, и будут касаться бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов.

Бизнесменам запретят транзит в другие страны Шенгенской зоны через территорию Финляндии. Для того чтобы попасть в Финляндию, они, как и владельцы недвижимости, должны будут дать объяснение причины необходимости личного присутствия.

Студентам будут разрешать въезд только в учебных целях при условии, что это ведет к получению научной степени, однако поездки для участия в курсах в местных колледжах запретят.