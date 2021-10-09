Финляндия - Украина: стартовые составы команд

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тимчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Украина после 5 матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция лидирует с 12 пунктами после 6 игр. Финляндия с 5 баллами после 4 матчей идет третьей.

Матч Финляндия - Украина начнется в Хельсинки в 19:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .

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