Букмекеры считают Украину фаворитом встречи. За нашу победу коэффициент 2,4. Ничья оценивается в 3,2. Выигрыш Финляндии наименее вероятен - 3,5.

Украина после 5-ти матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, у них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.



У Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.









Отборочный раунд ЧМ-2022



7-й тур



9 октября



Группа D



Финляндия - Украина



Хельсинки, стадион "Олимпиаштадион"



Начало в 19:00



Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Украина"



Текстовая онлайн-трансляция на сайте Еспресо.TV



4 октября и.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков эмоционально отреагировал на вопрос журналистов, почему он не вызвал в команду Руслана Малиновского.

8 октября Петраков очень лаконично провел пресс-конференцию перед матчем отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

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