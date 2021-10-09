Финляндия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2022
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го тура квалификации ЧМ-2022 Финляндия - Украина
Букмекеры считают Украину фаворитом встречи. За нашу победу коэффициент 2,4. Ничья оценивается в 3,2. Выигрыш Финляндии наименее вероятен - 3,5.
Украина после 5-ти матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, у них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.
У Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.
Отборочный раунд ЧМ-2022
7-й тур
9 октября
Группа D
Финляндия - Украина
Хельсинки, стадион "Олимпиаштадион"
Начало в 19:00
Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Украина"
Текстовая онлайн-трансляция на сайте Еспресо.TV
- 4 октября и.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков эмоционально отреагировал на вопрос журналистов, почему он не вызвал в команду Руслана Малиновского.
- 8 октября Петраков очень лаконично провел пресс-конференцию перед матчем отбора ЧМ-2022 против Финляндии.
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