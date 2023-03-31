Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО - сильнее", - сказал генсек.

Столтенберг также сообщил о разговоре с финским президентом Саули Нииностио, в котором поздравил его с этим историческим событием. По мнению генсека, у Финляндии очень боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты, поэтому ее членство принесет много для НАТО.