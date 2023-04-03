Финляндия станет членом НАТО 4 апреля, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия присоединится к Североатлантическому Альянсу во вторник, 4 апреля
Об этом информирует NRK .
Присоединение Финляндии к НАТО отметят на церемонии 4 апреля. В частности, во время нее будет поднят финский флаг у штаб-квартиры Альянса в Брюсселе.
"Это сделает Финляндию более безопасной, и это также сделает более безопасной Швецию", - подчеркнул Столтенберг.
Информацию о присоединении Финляндии к Альянсу 4 апреля подтвердил и президент страны Саули Ниинисте. Он посетит Брюссель, чтобы присутствовать на церемонии вступления в штаб-квартиру НАТО. Кроме президента, на церемонии присутствует министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
Также Финляндия передаст на хранение в Госдепе США свой документ о присоединении к Североатлантическому договору. Это произойдет перед началом встречи глав МИД стран НАТО.
Перед началом церемонии Ниинисте и Столтенберг проведут двустороннюю встречу и совместную пресс-конференцию.
- В 2022 году Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
- В июне 2022 г., перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- Эрдоган заявил в Анкаре 15 марта, что его страна "будет придерживаться обещания, которое она дала" по вступлению Финляндии в оборонный альянс НАТО, а Швеции, вероятно, уже после выборов в Турции.
- После этого президент Турции сообщил, что страна начала процесс ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
- 31 марта турецкий меджлис принял законопроект, одобряющий вступление Финляндии в НАТО. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО.
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