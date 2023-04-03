Финляндия станет членом НАТО 4 апреля, - Столтенберг

Об этом информирует NRK .

Присоединение Финляндии к НАТО отметят на церемонии 4 апреля. В частности, во время нее будет поднят финский флаг у штаб-квартиры Альянса в Брюсселе.

"Это сделает Финляндию более безопасной, и это также сделает более безопасной Швецию", - подчеркнул Столтенберг.

Информацию о присоединении Финляндии к Альянсу 4 апреля подтвердил и президент страны Саули Ниинисте. Он посетит Брюссель, чтобы присутствовать на церемонии вступления в штаб-квартиру НАТО. Кроме президента, на церемонии присутствует министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Также Финляндия передаст на хранение в Госдепе США свой документ о присоединении к Североатлантическому договору. Это произойдет перед началом встречи глав МИД стран НАТО.

Перед началом церемонии Ниинисте и Столтенберг проведут двустороннюю встречу и совместную пресс-конференцию.