Финляндия снимет ограничения, когда будет вакцинировано 80% населения
Власти Финляндии считают, что общество может вернуться к нормальному функционированию, когда двумя дозами вакцины будет привито как минимум 80% населения
Об этом сообщает Yle, передает Европейская правда .
Правительство Финляндии договорилось о стратегии выхода из коронавирусного кризиса и последующей борьбы с эпидемией - одним из условий снятия ограничений стал достаточный уровень вакцинации населения.
Премьер-министр Санна Марин заявила, что главное изменение заключается в том, что цель больше не в подавлении вируса, а в том, чтобы сохранить общество открытым и продолжить нормальную жизнь.
По данным министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии, система, при которой ограничения вводятся в зависимости от статистики инфицированных, устарела.
Финляндия также отказывается от требования социального дистанцирования в два метра. Рекомендация работать дистанционно будет действовать в Финляндии до конца сентября.
Необходимый уровень вакцинации, по оценке правительства, будет достигнут к середине октября.
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