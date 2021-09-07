Финляндия снимет ограничения, когда будет вакцинировано 80% населения

Об этом сообщает Yle, передает Европейская правда .

Правительство Финляндии договорилось о стратегии выхода из коронавирусного кризиса и последующей борьбы с эпидемией - одним из условий снятия ограничений стал достаточный уровень вакцинации населения.

Премьер-министр Санна Марин заявила, что главное изменение заключается в том, что цель больше не в подавлении вируса, а в том, чтобы сохранить общество открытым и продолжить нормальную жизнь.

По данным министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии, система, при которой ограничения вводятся в зависимости от статистики инфицированных, устарела.

Финляндия также отказывается от требования социального дистанцирования в два метра. Рекомендация работать дистанционно будет действовать в Финляндии до конца сентября.

Необходимый уровень вакцинации, по оценке правительства, будет достигнут к середине октября.