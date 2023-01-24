Финляндия считает, что в переговорах с Турцией о вступлении в НАТО нужен тайм-аут
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по вступлению в НАТО необходим тайм-аут на время
Об этом он сказал в интервью Reuters.
"Нужен тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и увидим, где мы оказались. Пока все не уляжется после нынешней ситуации, не следует делать выводов... Думаю, будет перерыв на несколько недель", - сказал Гаависто.
Кроме того, он также отметил, что в понедельник разговаривал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
"Конечно, они испытывают давление на фоне предстоящих в середине мая выборов, и поэтому дискуссия в Турции по понятным причинам обострилась со всех сторон", - отметил Гаависто.
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В контексте того, что Финляндия и Швеция неоднократно заявляли, что планируют присоединиться к Альянсу одновременно, финский министр заявил, что не видит причин рассматривать вопрос о том, могут ли страны действовать в одиночку.
- Напомним, 21 января в Швеции в Стокгольме прошли акции протеста, которые могут осложнить усилия страны убедить Турцию одобрить вступление в НАТО. Отмечалось, что во время протестов собирались сжечь Коран. На фоне этого в Турцию вызвали посла Швеции.
- Визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменили после того, как власти Швеции дали разрешение на проведение антитурецких протестов в Стокгольме.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
- 24 января президент Реджеп Эрдоган предупредил Швецию, что ей не стоит надеяться на поддержку Турции для вступления в НАТО после инцидента в Стокгольме.
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