Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Нужен тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и увидим, где мы оказались. Пока все не уляжется после нынешней ситуации, не следует делать выводов... Думаю, будет перерыв на несколько недель", - сказал Гаависто.

Кроме того, он также отметил, что в понедельник разговаривал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Конечно, они испытывают давление на фоне предстоящих в середине мая выборов, и поэтому дискуссия в Турции по понятным причинам обострилась со всех сторон", - отметил Гаависто.

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В контексте того, что Финляндия и Швеция неоднократно заявляли, что планируют присоединиться к Альянсу одновременно, финский министр заявил, что не видит причин рассматривать вопрос о том, могут ли страны действовать в одиночку.

Напомним, 21 января в Швеции в Стокгольме прошли акции протеста, которые могут осложнить усилия страны убедить Турцию одобрить вступление в НАТО. Отмечалось, что во время протестов собирались сжечь Коран. На фоне этого в Турцию вызвали посла Швеции.

Визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменили после того, как власти Швеции дали разрешение на проведение антитурецких протестов в Стокгольме.

21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.

24 января президент Реджеп Эрдоган предупредил Швецию, что ей не стоит надеяться на поддержку Турции для вступления в НАТО после инцидента в Стокгольме.

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