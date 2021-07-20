Финляндия с 26 июля откроет границы для вакцинированных от COVID-19 украинцев, - Кулеба

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"Финляндия с 26 июля откроется для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации", - написал Кулеба.



Он добавил, что список разрешенных вакцин включает препараты индийских и китайских производителей.

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