Финляндия с 26 июля откроет границы для вакцинированных от COVID-19 украинцев, - Кулеба
Финляндия с 26 июля разрешила въезд привитым от COVID-19 украинским туристам
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Финляндия с 26 июля откроется для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации", - написал Кулеба.
Он добавил, что список разрешенных вакцин включает препараты индийских и китайских производителей.
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