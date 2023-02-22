Финляндия решила поддержать "зерновое соглашение", выделив 5 млн евро
Правительство Финляндии решило выделить еще 5 млн евро Всемирной продовольственной программе (WFP), которая закупает зерно в Украине и везет его в африканские страны
Об этом говорится в заявлении МИД Финляндии .
При поддержке Финляндии Всемирная продовольственная программа закупает зерно у Украины и везет его в африканские страны, которые пострадали от продовольственного кризиса.
Черноморская зерновая инициатива способствовала отправке более 18 миллионов тонн зерна и других продуктов питания из Украины в период с июня 2022-го по январь 2023 года, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.
"Через WFP Финляндия поддерживает как Украину, так и страны, пострадавшие от продовольственного кризиса. Украина получит необходимый доход, а страны, страдающие от дефицита зерна и высоких цен, получат крайне необходимое зерно", - заявил финский министр развития сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари.
Реализация "зерновой инициативы" также стабилизирует мировые цены на продовольствие, отметили в ведомстве.
Там напомнили, что Финляндия поддержала реализацию "зерновой инициативы" еще в прошлом году, профинансировав поставки зерна из Украины в Сомали.
- Украина попросит Турцию и ООН начать переговоры по продлению "зернового соглашения" .
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