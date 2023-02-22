Финляндия решила поддержать "зерновое соглашение", выделив 5 млн евро

Об этом говорится в заявлении МИД Финляндии .

При поддержке Финляндии Всемирная продовольственная программа закупает зерно у Украины и везет его в африканские страны, которые пострадали от продовольственного кризиса.

Черноморская зерновая инициатива способствовала отправке более 18 миллионов тонн зерна и других продуктов питания из Украины в период с июня 2022-го по январь 2023 года, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

"Через WFP Финляндия поддерживает как Украину, так и страны, пострадавшие от продовольственного кризиса. Украина получит необходимый доход, а страны, страдающие от дефицита зерна и высоких цен, получат крайне необходимое зерно", - заявил финский министр развития сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари.

Реализация "зерновой инициативы" также стабилизирует мировые цены на продовольствие, отметили в ведомстве.

Там напомнили, что Финляндия поддержала реализацию "зерновой инициативы" еще в прошлом году, профинансировав поставки зерна из Украины в Сомали.