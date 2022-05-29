Финляндия разместит американские истребители у Полярного круга

Об этом сообщило командование воздушных сил финской губернии Лапландия.

"Мы готовы! Флот истребителей F-35 Воздушных сил будет впервые введен в эксплуатацию на базе Воздушных сил Лапландии в Рованиеми в 2026 году", - говорится в сообщении.

Финляндия планирует ввести в эксплуатацию флот истребителей F-35 американского производства в 2026 году. Они будут располагаться в городе Рованиеми, на восемь километров южнее Полярного круга.

В феврале 2022 года власти Финляндии подписали соглашение с американской компанией Lockheed Martin о приобретении 64 истребителей F-35A вместе с необходимым оборудованием, запчастями, сервисным обслуживанием и подготовкой персонала.

Предполагается, что истребители будут поставлены воздушным силам Финляндии в течение 2025-2030 годов.

Напомним, в финский порт вошли военные суда стран НАТО. Министр обороны Антти Кайкконен отметил, что визит этих судов был согласован еще до того, как Финляндия приняла решение подавать заявку на вступление в НАТО, однако это мощный сигнал.

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