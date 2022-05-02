Финляндия расторгла контракт с Росатомом на строительство АЭС за 7,5 млрд евро

Об этом сообщает официальный сайт Fennovoima .

"Fennovoima расторгла контракт с RAOS Project из-за неспособности выполнить проект. В последние годы наблюдались существенные задержки. Война в Украине усилила риски для проекта. RAOS не смог смягчить ни одного из рисков. Это значит, что сотрудничество прекращается немедленно", - заявили в компании.

Росатом и Fennovoima подписали контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в 2013 году. Российской госкорпорации принадлежит 34% проекта, еще 66% – финским акционерам: государственным, частным, муниципальным организациям, а также потребителям электроэнергии.

Стоимость строительства оценивалась в около 7,5 млрд евро.

30 апреля Германия поддержала решение Евросоюза отказаться от импорта урана для АЭС из России.

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