Финляндия рассматривает возможность передачи Украине истребителей Hornet
В Финляндии обсуждают возможность передачи Украине истребителей Hornet, которые планируют вывести из эксплуатации
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, цитирует Yle .
Она отметила, что сейчас Финляндия ожидает прибытия новых истребителей F-35. Если старые истребители Hornet будут сняты с эксплуатации в стране, можно будет обсудить их дальнейшее использование, но не в ущерб обороноспособности страны.
"Чем мы сможем помочь [Украине]? Вопрос будет решаться через сотрудничество со всеми сторонами, которые занимаются внешней политикой и политикой безопасности", - подчеркнула Марин.
Премьер добавила, что Финляндии необходимо обсудить возможность передачи старых истребителей Украине. Она подчеркнула, что этот вопрос требует обсуждения сейчас, поскольку Украина нуждается в более тяжелом вооружении для защиты от России.
"Понятно, что Украине нужна еще более тяжелая техника. И хорошо, что мы смогли договориться со странами-партнерами об отправке танков, и следующий большой вопрос - это истребители и противовоздушная оборона", - сказала Марин.
В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинисто сообщил, что в субботу обсудил с премьером проблему истребителей Hornet. Он сказал, что Финляндия сосредоточилась на неотложных потребностях и запросах Украины и ответила на них 13-м пакетом помощи на оборонное оборудование. Однако он также отметил важность поддержания обороноспособности собственной страны.
"Что касается Hornet, то определяющим фактором являются потребности нашей собственной обороны. Что случится с этими самолетами после их снятия с вооружения - это уже совсем другой разговор", - сказал Ниинисто.
- 10 марта стало известно, что Финляндия уже передала Украине военную помощь на €750 млн и готовит четырнадцатый пакет.
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