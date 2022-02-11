Финляндия продлила карантинные ограничения на въезд в страну до 13 марта
Власть Финляндии продлевает ограничения на въезд в страну до 13 марта в связи с пандемией коронавируса
Об этом сообщает пресс-центр МИД Финляндии.
"Пандемия коронавируса продолжает распространяться. Чтобы гарантировать пропускную способность системы здравоохранения, на внешней границе продлеваются ограничения до 13 марта. Однако будут сделаны определенные послабления", - говорится в сообщении.
Известно, что с 15 февраля у граждан, въезжающих в Финляндию из-за пределов Евросоюза или стран Шенгенского соглашения, не потребуют отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при наличии сертификата о полной вакцинации или свидетельства о выздоровлении от коронавируса в течение последних шести месяцев.
Требования касаются граждан, родившихся до 2006 года включительно.
Также у некоторых групп, въезжающих с территории третьих стран, прекратят требовать указанные сертификаты: это касается граждан Финляндии, иностранцев с постоянным видом на жительство или с веской причиной для посещения.
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