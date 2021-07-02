Финляндия призвала граждан не ездить в РФ из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Yle .

Такое решение обусловлено резким ростом заболеваемости COVID-19 в РФ и риском заразиться индийским штаммом "Дельта".

Вспышка COVID-19, которая наблюдается в Финляндии в последние дни, вызвана поездками граждан в Санкт-Петербург на матчи Евро.

По данным Минздрава, на прошлой неделе в Финляндии выявили 947 случаев COVID-19 - на 400 больше, чем неделей ранее.



Более 40% из них непосредственно связаны с матчами Евро, которые состоялись в Санкт-Петербурге.