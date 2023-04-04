Финляндия присоединилась к НАТО
Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса
Одним из первых сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Сегодня, 4 апреля, НАТО отмечает 74-ю годовщину с момента создания Альянса. Также в этот день в НАТО присоединяется Финляндия. Теперь в НАТО входит 31 страна.
"Финляндия уже в НАТО. Поздравляю! … Сильные партнеры являются залогом безопасности для Польши, региона и всего мира", - написал он.
Официальная церемония присоединения Финляндии к НАТО состоится 4 апреля в 15.35. Однако западные политики уже приветствовали страну со вступлением.
С этим шагом Финляндию поздравил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также выразил надежду на скорейшее вхождение Швеции.
Об этом он сказал в Брюсселе перед началом встречи министров иностранных дел стран Альянса, сообщает Укринформ .
"Сегодня исторический день. Сегодня мы поздравим Финляндию как 31-го члена нашего Альянса. Это сделает Финляндию более защищенной, а НАТО - сильнее. В этот же день в 1949 году Вашингтонский договор, базовый договор НАТО, был подписан. Поэтому трудно представить себе лучший путь". для того чтобы отметить нашу годовщину, чем вступление Финляндии, которая становится полноправным членом Альянса", - сказал Столтенберг.
Так к приветствиям присоединился премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
"С присоединением Финляндии в этот день наш Альянс станет сильнее, а Европа безопаснее", – написал он.
Канада также поздравила Финляндию с вступлением в Альянс: "Сегодня НАТО исполняется 74! И мы не можем придумать лучшего способа празднования, чем приветствовать Финляндию как нашего 31-го союзника".
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра написал, что с "нетерпением ждет возможности сегодня приветствовать наших финских друзей в трансатлантическом Альянсе",
Справка: НАТО – это международная межправительственная организация, основанная 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. В ее состав входит 31 страна. Роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов посредством политических и военных средств.
- В 2022 году Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
- В июне 2022 г., перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- Эрдоган заявил в Анкаре 15 марта, что его страна "будет придерживаться обещания, которое она дала" по вступлению Финляндии в оборонный альянс НАТО, а Швеции, вероятно, уже после выборов в Турции.
- После этого президент Турции сообщил, что страна начала процесс ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
- 31 марта турецкий меджлиспринял законопроект, одобряющий вступление Финляндии в НАТО. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО.
- 3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил , что Финляндия присоединится к Североатлантическому Альянсу во вторник, 4 апреля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.98
Покупка 36.98Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40Продажа 40.89
- Актуальное
- Важное