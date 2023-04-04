Финляндия присоединилась к НАТО

Одним из первых сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Сегодня, 4 апреля, НАТО отмечает 74-ю годовщину с момента создания Альянса. Также в этот день в НАТО присоединяется Финляндия. Теперь в НАТО входит 31 страна.

"Финляндия уже в НАТО. Поздравляю! … Сильные партнеры являются залогом безопасности для Польши, региона и всего мира", - написал он.

Официальная церемония присоединения Финляндии к НАТО состоится 4 апреля в 15.35. Однако западные политики уже приветствовали страну со вступлением.

С этим шагом Финляндию поздравил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также выразил надежду на скорейшее вхождение Швеции.

Об этом он сказал в Брюсселе перед началом встречи министров иностранных дел стран Альянса, сообщает Укринформ .

"Сегодня исторический день. Сегодня мы поздравим Финляндию как 31-го члена нашего Альянса. Это сделает Финляндию более защищенной, а НАТО - сильнее. В этот же день в 1949 году Вашингтонский договор, базовый договор НАТО, был подписан. Поэтому трудно представить себе лучший путь". для того чтобы отметить нашу годовщину, чем вступление Финляндии, которая становится полноправным членом Альянса", - сказал Столтенберг.

Так к приветствиям присоединился премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

"С присоединением Финляндии в этот день наш Альянс станет сильнее, а Европа безопаснее", – написал он.

Канада также поздравила Финляндию с вступлением в Альянс: "Сегодня НАТО исполняется 74! И мы не можем придумать лучшего способа празднования, чем приветствовать Финляндию как нашего 31-го союзника".

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра написал, что с "нетерпением ждет возможности сегодня приветствовать наших финских друзей в трансатлантическом Альянсе",

Справка: НАТО – это международная межправительственная организация, основанная 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. В ее состав входит 31 страна. Роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов посредством политических и военных средств.