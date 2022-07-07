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Финляндия приняла закон об усилении безопасности на российской границе

7 июля, 2022 четверг
12:57
Мир

Парламент Финляндии проголосовал за закон, который позволит установить барьеры на границе с Россией и закрыть 1300-километровую границу для тех, кто будет искать убежище в стране

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что большинство чиновников проголосовали за. Это позволяет парламенту Финляндии ускорить реализацию задуманного, поскольку страна обеспокоена возможными мерами, которые Россия может принять в ответ на планы Финляндии присоединиться к военному альянсу НАТО.

Кроме того, принятый закон позволит правительству страны принимать решение о возведении заборов или дополнительных барьеров у финских границ. Таким образом, все заявления о предоставлении убежища для беженцев с других территорий будут направляться в один или несколько пунктов пропуска, например, в аэропорт.

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