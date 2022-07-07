Финляндия приняла закон об усилении безопасности на российской границе

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что большинство чиновников проголосовали за. Это позволяет парламенту Финляндии ускорить реализацию задуманного, поскольку страна обеспокоена возможными мерами, которые Россия может принять в ответ на планы Финляндии присоединиться к военному альянсу НАТО.

Кроме того, принятый закон позволит правительству страны принимать решение о возведении заборов или дополнительных барьеров у финских границ. Таким образом, все заявления о предоставлении убежища для беженцев с других территорий будут направляться в один или несколько пунктов пропуска, например, в аэропорт.