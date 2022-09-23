Финляндия приняла решение о "существенных ограничениях" на въезд россиян
Президент и правительство Финляндии в пятницу 23 сентября согласовали параметры решения об ограничении въезда для граждан России
Об этом говорится в пресс-релизе финского правительства.
Отмечается, что правительство Финляндии в ближайшее время объявит о принципиальном решении "применительно к существенному ограничению на въезд для граждан России и выдаче виз, основанному на существенном ущербе международному положению" страны.
Ожидается, что детали решения будут объявлены позже в пятницу.
Ранее на фоне объявления частичной мобилизации в РФ министр иностранных дел Финляндии заявил, что правительство страны разработает решение по ограничению въезда туристов из России.
- 31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия предупредили Еврокомиссию, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от совместного решения ЕС.
- Позже на встрече в Праге министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более продолжительным и дороже.
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