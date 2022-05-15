Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО

Об этом финский президент Саули Нийнисте и премьер Санна Марин объявили на брифинге после завершения заседания. Трансляцию их встречи с журналистами ведет общественное вещание YLE .

"Это наше историческое решение. Надеемся, когда парламент согласится с нашей позицией, решение будет иметь сильнейшую основу", - заявила Марин.

"Важнейшей для нас является безопасность Финляндии, но как член НАТО Финляндия также возьмет на себя ответственность за безопасность всего Альянса", - добавила глава финского правительства.

По словам Санны Марин, данное решение укрепит Северную Европу, а также откроет новые возможности для международного сотрудничества.

Парламент Финляндии в свою очередь должен начать обсуждение решения о вступлении в НАТО в понедельник, 16 мая, а во вторник, 17-го, определиться с ратификацией.

Заявка же, в случае скорейшей ратификации, официально будет подана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в среду, 18 мая.

Как отметил Саули Нийнисте, депутаты парламента должны выявить ответственность за судьбу страны и поторопиться с ратификацией.

После Второй мировой войны Финляндия, как и соседняя с ней Швеция, придерживались геополитического нейтралитета и принципиально отказывались от членства в НАТО.

С момента полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину (с 24 февраля 2022 г.) Финляндия и Швеция решили пересмотреть свои позиции по НАТО. По их адресу уже раздаются угрозы от кремлевских пропагандистов.

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