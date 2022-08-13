Финляндия примет участие в восстановлении жилищной инфраструктуры Черниговщины
Финляндия поможет Украине восстановить инфраструктуру Черниговщины, в частности речь идет о жилых домах, школах, больницах и коммунальных сетях
Такую поддержку обсудил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне.
"Мы готовы предоставить партнерам всю необходимую информацию по объектам, нуждающимся в восстановлении. В первую очередь это жилые дома, школы, больницы и коммунальные сети. Черниговщина нуждается в быстром восстановлении более 4 479 жилых объектов - это 1 029 многоэтажек и 3 231 частный дом", - написал Тимошенко.
По его словам, Финляндия искренне стремится помочь Черниговщине, над этим работает и правительство, и частные компании.
Кроме того, в Офисе Президента отдельно представил план строительства жилья для переселенцев.
Предусмотрено строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе. Их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около 700,долларов за квадратный метр.
"После деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции", - добавил Тимошенко.
- По состоянию на 8 августа 2022 года стоимость задокументированного ущерба инфраструктуры после полномасштабного российского вторжения составляет $110.4 млрд, а сумма для восстановления выросла до $188 млрд.
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