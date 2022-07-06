Финляндия предоставит Украине военную помощь на 20 млн евро

Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на слова специального помощника министра обороны Финляндии Миикка Пюнньонена.

"Я бы сказал, что это значительный пакет помощи", – отметил он.

По словам Пюнньонена, этот пакет помощи является эквивалентом около 21,5 миллиона евро.

Отмечается, что это уже седьмой груз оборонной помощи Финляндии для Украины, подписанный президентом страны Саули Нийностио. Подробное содержание груза и график отправки не разглашаются в целях безопасности.



Стоимость семи пакетов оборонной помощи Финляндии оценивают более чем в 88 миллионов евро.

5 июля финское медиа Yle сообщило, что РФ вывела технику с военной базы в Мурманской области, что на границе с Финляндией . С середины мая из Алакуртти выехало более 100 единиц техники, в том числе десятки бронетранспортеров. Это количество машин примерно равно боевому отделению батальона (около 800 солдат).

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