Об этом идет речь в заявлении министерства обороны страны.

В пакет помощи Хельсинки включили разные виды вооружения для обеспечения потребностей европейской тренировочной миссии для Украины по обучению 30 тысяч украинских солдат, который включает базовую и специализированную подготовку военнослужащих.

В ведомстве не сообщили, когда и что получит Киев, по соображениям безопасности. Впрочем, известно, что общая стоимость 15-го пакета достигнет €78 млн.

"Украина нуждается в различных видах поддержки. Мы участвуем в тренировочной миссии ЕС, обучая украинских солдат и оказывая необходимую материальную помощь", - заявил глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен.



Общую стоимость оказанной Хельсинки помощи Киеву оценивают в 990 млн евро.