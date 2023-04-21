Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на €78 млн
Власти Финляндии согласовали отправку Украине нового, 15-го пакета военной помощи. Речь идет о различных видах вооружений для обеспечения потребностей европейской тренировочной миссии для украинцев
Об этом идет речь в заявлении министерства обороны страны.
В пакет помощи Хельсинки включили разные виды вооружения для обеспечения потребностей европейской тренировочной миссии для Украины по обучению 30 тысяч украинских солдат, который включает базовую и специализированную подготовку военнослужащих.
В ведомстве не сообщили, когда и что получит Киев, по соображениям безопасности. Впрочем, известно, что общая стоимость 15-го пакета достигнет €78 млн.
"Украина нуждается в различных видах поддержки. Мы участвуем в тренировочной миссии ЕС, обучая украинских солдат и оказывая необходимую материальную помощь", - заявил глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен.
Общую стоимость оказанной Хельсинки помощи Киеву оценивают в 990 млн евро.
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