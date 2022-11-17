Финляндия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи с начала полномасштабной войны
Правительство Финляндии выделит самый большой с начала полномасштабной войны пакет военной помощи для украинских защитников
Об этом информируют на сайте Министерства обороны Финляндии.
17 ноября по представлению правительства президент Финляндии принял очередной пакет военной техники для Украины.
"Украина продолжает нуждаться в поддержке в защите своей территории. Ассортимент оборонного оборудования, которое сейчас направляется, является самым большим", - заявил министры обороны Антти Кайкконен.
Сообщается, что это уже десятый пакет техники, который доставят для украинских военнослужащих. Его стоимость €55,6 млн.
В целом с 24 февраля Финляндия предоставила Украине военную помощь на сумму €160,4 млн.
По понятным причинам подробности полного пакета помощи, доставки и другую информацию не раскрывают.
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