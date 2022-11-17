Об этом информируют на сайте Министерства обороны Финляндии.

17 ноября по представлению правительства президент Финляндии принял очередной пакет военной техники для Украины.

"Украина продолжает нуждаться в поддержке в защите своей территории. Ассортимент оборонного оборудования, которое сейчас направляется, является самым большим", - заявил министры обороны Антти Кайкконен.

Сообщается, что это уже десятый пакет техники, который доставят для украинских военнослужащих. Его стоимость €55,6 млн.

В целом с 24 февраля Финляндия предоставила Украине военную помощь на сумму €160,4 млн.

По понятным причинам подробности полного пакета помощи, доставки и другую информацию не раскрывают.

27 сентября, из-за "последних изменений в безопасности" и массового желания россиян поскорее уехать из РФ, финские пограничники инициировали строительство забора на границе с Россией.

29 сентября сообщалось, что власти Финляндии закроют государственную границу для российских туристов в ночь с 29 на 30 сентября, но есть ряд исключений, в страну могут въехать, например, представители оппозиции.

5 октября министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявлял, что страна готовит новый пакет военной помощи для Украины и он "вряд ли будет последним".

8 ноября стало известно, что Финляндия поддержит рейс Всемирной продовольственной программы, чем поможет Украине транспортировать зерновые товары в Африку.

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