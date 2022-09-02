Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

Президент Финляндии Саули Нийнисте по предложению правительства страны принял решение о предоставлении Украине большей оборонной помощи. Это уже восьмой пакет военной помощи из Финляндии нашей стране.

"Оборонительная операция Украины продолжается, потребность в помощи по-прежнему велика. Поэтому мы пришлем новый пакет оборонного оборудования", – заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Помощь Финляндии учитывает как потребности Украины, так и нужды сил обороны.

Таможня Финляндии подтвердила , что в соответствии с санкциями ЕС против России конфискует евро у возвращающихся домой российских туристов.

Премьер Финляндии Санна Марин призвала к ужесточению санкций против России и допустила, что Запад должен с самого начала действовать жестче, чем это было сделано.

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