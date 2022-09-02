Финляндия предоставит Украине больше оборонительных материалов в рамках восьмого пакета военной помощи
Финляндия заявила о восьмом пакете военной помощи Украине, правительство предоставит больше оборонительных материалов
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .
Президент Финляндии Саули Нийнисте по предложению правительства страны принял решение о предоставлении Украине большей оборонной помощи. Это уже восьмой пакет военной помощи из Финляндии нашей стране.
"Оборонительная операция Украины продолжается, потребность в помощи по-прежнему велика. Поэтому мы пришлем новый пакет оборонного оборудования", – заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
Помощь Финляндии учитывает как потребности Украины, так и нужды сил обороны.
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