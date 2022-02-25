Финляндия предоставит Украине $50 млн военной поддержки на фоне полномасштабной российско-украинской войны
Президент Владимир Зеленский договорился с главой Финляндии Саули Нииностио о выделении Украине $50 млн помощи для борьбы с российской агрессией
Об этом он сообщил в твиттере .
"Обсудил с Саули Ниесть вопрос противодействия агрессору. Проинформировал о нашей защите, коварном обстреле Киева. Благодарен финляндским партнерам за выделение $50 млн помощи", - написал Владимир Зеленский.
Президент назвал это решение действенным вкладом в антивоенную коалицию и добавил, что Украина и дальше будет работать в этом направлении. Он подчеркнул, что необходимо усиливать санкции против России и увеличивать оборонную поддержку Украины.
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