Финляндия предоставит Украине $50 млн военной поддержки на фоне полномасштабной российско-украинской войны

Об этом он сообщил в твиттере .



"Обсудил с Саули Ниесть вопрос противодействия агрессору. Проинформировал о нашей защите, коварном обстреле Киева. Благодарен финляндским партнерам за выделение $50 млн помощи", - написал Владимир Зеленский.



Президент назвал это решение действенным вкладом в антивоенную коалицию и добавил, что Украина и дальше будет работать в этом направлении. Он подчеркнул, что необходимо усиливать санкции против России и увеличивать оборонную поддержку Украины.

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