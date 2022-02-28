Финляндия предоставит Украине 2,5 тыс. винтовок, 150 тыс. патронов и 1,5 тыс. единиц противотанкового оружия

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает Reuters.



Скандинавское государство отправит Украине 2500 винтовок, 150 000 боеприпасов, 1500 единиц противотанкового оружия и 70 000 продовольственных пакетов.



"Противотанковое оружие может быть использовано для борьбы с бронетехникой", - сказал министр обороны Антти Кайкконен 28 февраля.



Это решение означает изменение политики для Финляндии, сохранявшей нейтральный статус с тех пор, как Советский Союз в 1956 году отказался от военно-морской базы, которую арендовал на юге Финляндии.



В воскресенье, 27 февраля, Хельсинки также решил поставлять Украине шлемы, бронежилеты и оборудование для оказания первой помощи, а также позволил Эстонии передать Украине полевое оружие, ранее принадлежавшее Финляндии.



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