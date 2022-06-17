Финляндия предоставила временную защиту более 25 тыс. украинцев
Власти Финляндии сообщили, что страна предоставила временную защиту более 25 тысячам украинцев, прибывших с начала полномасштабной войны
Об этом пишет SchengenVisaInfo .
В иммиграционной службе Финляндии сообщили, что с февраля украинцы подали 28039 заявлений о временной защите. Отмечают, что до 15 июня 2022 было принято 26 108 решений. Почти все эти решения (25892) были положительными. Это означает, что более 25 тыс. украинцев получили временную защиту.
В иммиграционной службе Финляндии отметили, что по сравнению с предыдущими месяцами количество заявлений на временную защиту уменьшается. Сейчас в стране еженедельно регистрируется около тысячи заявлений о предоставлении временной защиты. В марте в Финляндию поступало более 1200 заявлений в сутки. Иммиграционная служба объясняет, что ориентировочное время принятия решения по заявке о временной защите составляет около семи дней.
"Весной, когда только начался процесс временной охраны, были задержки с вручением решений. Однако после начала мая заявители получали свое решение довольно быстро, если не было необходимости дополнять заявление отсутствующей информацией, например фотографией", - сказал директор отдела предоставления убежища в иммиграционной. службе Финляндии Антти Лехтинен.
Добавляют, что украинцы, которые обращаются за временной защитой в Финляндии, могут устраиваться на работу, как только их заявление зарегистрирует полиция или орган пограничного контроля.
- 20 мая Министерство внутренних дел Финляндии сообщило, что в стране ожидают около 10 000-20 000 человек из Украины, которые приедут в период с мая по июль.
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