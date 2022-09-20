Финляндия предлагает включить визовый бан для россиян в санкции ЕС
Финляндия 20 сентября направила Европейской комиссии письмо с предложением ввести общие рекомендации для всех стран Шенгенской зоны по отмене или признанию недействительными виз, выданных гражданам России, и ограничений на их въезд
Об этом сообщило министерство иностранных дел Финляндии.
"Финляндия просит о рекомендации, согласно которой все страны Шенгенской зоны, предупреждая въезд российских граждан через свои границы, будут либо признавать недействительными, либо отменять визы таких лиц или запрещать им въезд в соответствии со стандартными практиками", - говорится в сообщении.
Кроме того, министерство добавляет, что в таком случае информация о гражданине РФ, которому запретили въезд, будет занесена в информационную систему Шенгена, и в результате другие государства-члены могут также не допустить попадания этого человека в Шенгенскую зону.
"Во время встречи министров иностранных дел 19 сентября Финляндия предложила включить вопросы туристических виз в санкции Европейского Союза для укрепления единства ЕС. Финляндия считает, что важно принимать меры для достижения общей позиции ЕС по визовым ограничениям для граждан РФ", - отмечает финский МИД.
- В конце августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия предупредили Еврокомиссию, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от общего решения ЕС.
- В пятницу, 9 сентября, Совет ЕС приняла решение полностью остановить упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября.
- Напомним, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд россиян в Польшу и страны Балтии.
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