Об этом сообщает Newsweek.

После наблюдения за полевыми учениями финской армии в Северной Карелии Kontio 22 президент Финляндии сказал журналистам, что его страна может подготовить украинцев для эксплуатации предоставляемой техники.

"Конечно, обучение этому может быть очень кстати. Мы знаем, как этим пользоваться", - сказал Нийнисте.

Издание отметило, что заявление Нийнисте прозвучало на фоне приближения зимы, и напомнило, что ранее президент Финляндии сравнивал напряженность перед полномасштабным вторжением РФ в Украину с ситуацией, когда СССР напал на его страну и понес значительные потери в войне в зимних условиях.

Кроме того, Нийнисте спрогнозировал, что ратификация вступления Финляндии в НАТО, обусловленного агрессией РФ против Украины, затянется из-за позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна передаст Украине оборудование для стабилизации энергосистемы.

Глава финского МИДа Пекка Хаависто во время визита в Киев заявил, что Финляндия будет поддерживать Украину "столько, сколько понадобится".