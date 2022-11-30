Финляндия предлагает обучать украинских военных
Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что его страна может готовить украинских военных для борьбы с российской агрессией
Об этом сообщает Newsweek.
После наблюдения за полевыми учениями финской армии в Северной Карелии Kontio 22 президент Финляндии сказал журналистам, что его страна может подготовить украинцев для эксплуатации предоставляемой техники.
"Конечно, обучение этому может быть очень кстати. Мы знаем, как этим пользоваться", - сказал Нийнисте.
Издание отметило, что заявление Нийнисте прозвучало на фоне приближения зимы, и напомнило, что ранее президент Финляндии сравнивал напряженность перед полномасштабным вторжением РФ в Украину с ситуацией, когда СССР напал на его страну и понес значительные потери в войне в зимних условиях.
Кроме того, Нийнисте спрогнозировал, что ратификация вступления Финляндии в НАТО, обусловленного агрессией РФ против Украины, затянется из-за позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
- Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна передаст Украине оборудование для стабилизации энергосистемы.
- Глава финского МИДа Пекка Хаависто во время визита в Киев заявил, что Финляндия будет поддерживать Украину "столько, сколько понадобится".
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