Финляндия повысила степень готовности армии на фоне угрозы вторжения РФ в Украину
Оборонные силы Финляндии подняли уровень внутренней готовности на фоне угрозы российского военного вторжения в Украину
Об этом сообщает "Европейская правда" .
По шкале из четырех пунктов от A до D, где A – самый низкий, а D – самый высокий, уровень готовности финской армии равен B.
"Это означает усиление охраны и надзора. Военнослужащие также должны обращать особое внимание на происходящее вокруг", - отметил полковник Торсти Астрен.
Издание отмечает, что Россия сосредоточила на границе с Украиной войска, и угроза военного конфликта выглядит более вероятной, чем раньше.
"В то же время на близлежащих территориях ситуация стабильная, и на Финляндию не направлена военная угроза" - добавил Астрен.
Силы обороны не разглашаются, в связи с чем подняли уровень готовности. При этом регулирование уровня боеспособности входит в обычную деятельность вооруженных сил.
- Напомним, 16 февраля Нацгвардия и ГСЧС перешли на усиленный режим работы.
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