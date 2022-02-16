Финляндия повысила степень готовности армии на фоне угрозы вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает "Европейская правда" .



По шкале из четырех пунктов от A до D, где A – самый низкий, а D – самый высокий, уровень готовности финской армии равен B.



"Это означает усиление охраны и надзора. Военнослужащие также должны обращать особое внимание на происходящее вокруг", - отметил полковник Торсти Астрен.



Издание отмечает, что Россия сосредоточила на границе с Украиной войска, и угроза военного конфликта выглядит более вероятной, чем раньше.



"В то же время на близлежащих территориях ситуация стабильная, и на Финляндию не направлена военная угроза" - добавил Астрен.



Силы обороны не разглашаются, в связи с чем подняли уровень готовности. При этом регулирование уровня боеспособности входит в обычную деятельность вооруженных сил.

Напомним, 16 февраля Нацгвардия и ГСЧС перешли на усиленный режим работы.