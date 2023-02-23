Финляндия посылает Украине дополнительную помощь – три танка Leopard 2
23 февраля президент Финляндии Саули Нийнисте по представлению правительства одобрил оказание большей оборонной поддержки для Украины. Это уже 13-й груз помощи
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
"Прошел год с начала российской атаки, а Украине все еще нужна поддержка в оборонной борьбе. Мы присылаем больше оборонительных материалов и участвуем в сотрудничестве с Leopard вместе с нашими партнерами", – сказал министр обороны Финляндии Микко Савола.
Сообщается, что в рамках международного сотрудничества по танкам Финляндия передаст Украине три Leopard 2.
Кроме того, украинским воинам будут учить использовать и обслуживать танки.
Для обеспечения безопасной доставки помощи детали не сообщаются.
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