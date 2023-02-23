Финляндия посылает Украине дополнительную помощь – три танка Leopard 2

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"Прошел год с начала российской атаки, а Украине все еще нужна поддержка в оборонной борьбе. Мы присылаем больше оборонительных материалов и участвуем в сотрудничестве с Leopard вместе с нашими партнерами", – сказал министр обороны Финляндии Микко Савола.

Сообщается, что в рамках международного сотрудничества по танкам Финляндия передаст Украине три Leopard 2.

Кроме того, украинским воинам будут учить использовать и обслуживать танки.

Для обеспечения безопасной доставки помощи детали не сообщаются.