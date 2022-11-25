Финляндия поможет Украине преодолеть энергетический кризис, предоставив оборудование

Об этом в Twitter сообщила премьер-министр страны Санна Марин.

"Украине не хватает электроэнергии и воды, поскольку Россия жестоко атакует гражданское население и инфраструктуру. Вклад частного сектора в энергетическое оборудование также будет необходимым и решающим. Кроме того, Финляндия оказывает оборонную и другую материальную и гуманитарную помощь", - написала она.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

Страны Балтии, Польша и Финляндия готовят укрытие на случай агрессии со стороны России.

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