Финляндия поможет Украине преодолеть энергетический кризис, предоставив оборудование
Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы
Об этом в Twitter сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
"Украине не хватает электроэнергии и воды, поскольку Россия жестоко атакует гражданское население и инфраструктуру. Вклад частного сектора в энергетическое оборудование также будет необходимым и решающим. Кроме того, Финляндия оказывает оборонную и другую материальную и гуманитарную помощь", - написала она.
- В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.
- Страны Балтии, Польша и Финляндия готовят укрытие на случай агрессии со стороны России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное