Об этом сообщает Министерство иностранных дел Финляндии.

Финляндия поддерживает транспортировку зерна из Украины в Сомали и увеличивает гуманитарную помощь странам Африканского Рога - это территория на Востоке, объединяющая Эфиопию, Сомали, Джибути и Эритрею, где более 20 миллионов человек нуждаются в продовольственной поддержке.

"Критически важно, чтобы транспортировку зерна из Украины на Африканский Рог можно было продолжить. Здесь мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу ВПП", – сказал министр развития сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари.

Финляндия выделяет Африканскому Рогу гуманитарную помощь на €15,7 млн. Из них около €7 млн пойдут в поддержку транспортировки зерна по Всемирной продовольственной программе.