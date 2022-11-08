Финляндия поможет транспортировать украинское зерно в Сомали
Финляндия поддержит рейс Всемирной продовольственной программы, чем поможет Украине транспортировать зерновые товары в Африку
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Финляндии.
Финляндия поддерживает транспортировку зерна из Украины в Сомали и увеличивает гуманитарную помощь странам Африканского Рога - это территория на Востоке, объединяющая Эфиопию, Сомали, Джибути и Эритрею, где более 20 миллионов человек нуждаются в продовольственной поддержке.
"Критически важно, чтобы транспортировку зерна из Украины на Африканский Рог можно было продолжить. Здесь мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу ВПП", – сказал министр развития сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари.
Финляндия выделяет Африканскому Рогу гуманитарную помощь на €15,7 млн. Из них около €7 млн пойдут в поддержку транспортировки зерна по Всемирной продовольственной программе.
- 29 октября РФ заявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью БПЛА", при этом уже 2 ноября глава Кремля Владимир Путин рассказал о возобновлении участия.
- В воскресенье, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о неотложных для Украины вопросах, в том числе зерновой инициативе, санкциях и Иране.
- Турция официально предложила продлить срок действия "зернового соглашения" еще на один год. Этим летом ее подписали на четыре месяца.
- Сейчас "зерновой коридор" работает не в полную мощность из-за того, что инспекторы из РФ медленно проверяют зерновозы в коридоре.
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