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Финляндия пока вряд ли будет размещать на своей территории боевую группировку НАТО, — Bloomberg

5 апреля, 2023 среда
09:21
Мир

Такое решение вызвано широкими возможностями страны и существующей практикой защиты собственных территорий. Кроме того, отмечается, что Финляндия не давала запрос на размещение боевой группировки НАТО

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что главнокомандующий силами НАТО будет учитывать Финляндию в военных планах Альянса, однако в настоящее время маловероятно, что страна будет размещать боевые группы НАТО на своей территории.

Официальный представитель Североатлантического союза заявил, что пока нет планов развертывания боевой группы НАТО в Финляндии, и что верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО постоянно оценивает угрозы и может дать такую рекомендацию, если сочтет это необходимым.

Высокопоставленный неназванный чиновник США также сказал, что Америка не ожидала увидеть боевую группу в Финляндии и что страна не предоставляла такого запроса.

"Годами мы развивали нашу совместимость с НАТО. Впереди еще значительная работа по интеграции обороны Финляндии как части совместной обороны НАТО", – сказал президент Саули Нииностио на церемонии вступления во вторник.

Издание отмечает, что НАТО уже создало восемь боевых групп в Польше и странах Балтии, а недавно еще и в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии на случай нападения России.

Один из чиновников НАТО отметил, что вооруженные силы Финляндии давно тренировались защищать свою территорию от нападения и уже имеют свои боеспособные боевые группы. Он добавил, что более вероятно, что Финляндия добавит свои войска в другие, уже существующие боевые группы.

Сообщается, что у страны глубокая военная разведка, которая, в частности, хорошо ориентируется в ситуации с РФ. Страна инвестировала в сферы, где альянс нуждается в активизации - в частности, в артиллерию и боеприпасы, однако Финляндии еще придется улучшить свою армию и военно-воздушные силы в соответствии со стандартами НАТО.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил необходимость вступления Швеции в Альянс, отметив ее ключевую роль в обороне скандинавских стран.

"Очень трудно разработать план обороны для скандинавских стран без Швеции. Если вы уберете Швецию с карты, вы увидите дыру. Кроме того, посмотрите на нашу продовольственную безопасность или поддержку нашей экономики, Швеция – это путь в Финляндию", – сказал он.

  • Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.
  • В России, комментируя вступление Финляндии в НАТО, заявили о посягательстве на безопасность и интересы страны и пригрозили принятием ответных мер.
НАТО
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