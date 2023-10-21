Финляндия подозревает контейнеровоз из Китая в повреждении газопровода, ведущего в Эстонию
Полиция Финляндии установила, что движение судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга совпадает со временем и местом повреждения газопровода, поэтому уголовное расследование сосредотачивается на установлении причастности китайского судна к инциденту
Об этом сообщает Национальное бюро расследований Финляндии.
"Мы будем сотрудничать с китайскими властями, чтобы установить роль указанного судна. У полиции Финляндии также есть офицер связи в Китае, который может справиться с этим вопросом на месте, сообщает главный руководитель отдела расследования, старший детектив Ристо Лохи", - говорится в заявлении .
Полиция будет исследовать историю и движение судна в рамках уголовного расследования с содействием международных партнеров.
Рядом с местом повреждения газопровода на морском дне обнаружен неустановленный тяжелый предмет, поэтому Национальное бюро расследований проверяет, имеет ли он отношение к повреждению газопровода.
20 октября Национальное бюро расследований сообщило о завершении осмотра места происшествия и проведении экспертиз собранных образцов в лаборатории.
Старший детектив Лохи отметил, что в ходе расследования подтверждено, что повреждение вызвано внешней механической силой, и, учитывая все данные, нет оснований полагать, что повреждение было вызвано взрывом.
"Объект лежит глубоко на глинистом морском дне, и пока невозможно сделать вывод о его природе. Полиция и органы власти, которые сотрудничали и помогали в уголовном расследовании, продолжают осмотр места происшествия, когда позволяют погодные и морские условия. Будут сделаны попытки поднять объект с моря для технической экспертизы", – сказал Лохи.
- По данным экспертов, повреждение и разрушение коммуникационного провода газопровода Balticconnector, являющегося важным элементом энергетической интеграции Прибалтики с ЕС, может быть операцией России.
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