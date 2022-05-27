Финляндия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но все критерии для членства должны быть выполнены, - премьер
Премьер-министр Финляндии Санна Марин не поддерживает предоставления Украине особых условий при вступлении в Евросоюз
Об этом она заявила в интервью Yle, передает РБК-Украина.
"Еще одна большая дискуссия – это заявка Украины на членство в ЕС. Я считаю очень важным дать Украине надежду: четкие шаги по поводу того, как страна станет членом ЕС в будущем", - заявила Марин.
Она заявила, что не видит возможности предоставить Украине особые условия при вступлении.
"Я не вижу, как мы могли бы сделать исключение, в том смысле, что критерии должны выполняться. Я открыта для того, чтобы Украина получила статус кандидата. Получение статуса страны-кандидата не означает, что завтра она станет членом ЕС. Конечно, членство требует большой работы", - добавила премьер.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна открыто не выступила против предоставления статуса кандидата в ЕС Украине в июне.
- Президент Эстонии Алар Карис считает, что Украине нужно предоставить статус кандидата на членство в Евросоюзе.
- Премьер-министр Нидерландов выразил сомнение, что Украина в июне 2022 получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.
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