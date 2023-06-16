Финляндия победила Словению в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Финляндии. В ворота Словении забили Йоэль Похянпало и Оливер Антман.

В турнирной таблице группы H Финляндия и Словения после 3 матчей делят первую и вторую позиции с 6 баллами. Следом идут Казахстан, Дания и Северная Ирландия, они набрали по 3 очка.

У Сан-Марино 0 очков.

Евро-2024

Квалификация. 3-й тур

16 июня

Финляндия – Словения 2:0

Голы: Похянпало, 13, Антман, 64