Финляндия победила Словению в отборе на Евро-2024
В 3-м туре квалификационного раунда Евро-2024 сборная Финляндии оказалась лучше Словении
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Финляндии. В ворота Словении забили Йоэль Похянпало и Оливер Антман.
В турнирной таблице группы H Финляндия и Словения после 3 матчей делят первую и вторую позиции с 6 баллами. Следом идут Казахстан, Дания и Северная Ирландия, они набрали по 3 очка.
У Сан-Марино 0 очков.
Евро-2024
Квалификация. 3-й тур
16 июня
Финляндия – Словения 2:0
Голы: Похянпало, 13, Антман, 64
-
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина в 3-м туре квалификации Евро-2024.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.89
- Актуальное
- Важное