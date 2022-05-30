Финляндия победила Канаду в финале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии победила Канаду в финальном матче чемпионата мира по хоккею
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В решающей игре турнира в Хельсинки финны победили канадцев в овертайме со счетом 4:3. В матче за третье место Чехия обыграла США – 8:4.
Финляндия выиграла второй подряд крупный турнир в 2022 году. В феврале финны стали победителями Олимпиады в Пекине.
На ЧМ-2022 не выступала сборная России, отстраненная от турнира после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Чемпионат мира по хоккею
Хельсинки (Финляндия)
29 мая
Финал
Финляндия – Канада 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)
Матч за 3-е место
Чехия – США 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)
- 27 мая сборные России и Беларуси были отстранены от чемпионата мира по хоккею - 2023.
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