Об этом сообщает Еспресо.TV.

В решающей игре турнира в Хельсинки финны победили канадцев в овертайме со счетом 4:3. В матче за третье место Чехия обыграла США – 8:4.

Финляндия выиграла второй подряд крупный турнир в 2022 году. В феврале финны стали победителями Олимпиады в Пекине.

На ЧМ-2022 не выступала сборная России, отстраненная от турнира после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Чемпионат мира по хоккею

Хельсинки (Финляндия)

29 мая

Финал

Финляндия – Канада 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Матч за 3-е место

Чехия – США 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

27 мая сборные России и Беларуси были отстранены от чемпионата мира по хоккею - 2023.

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