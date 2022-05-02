English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Финляндия планирует возвести на восточной границе с Россией более эффективное ограждение

Финляндия планирует возвести на восточной границе с Россией более эффективное ограждение

2 мая, 2022 понедельник
07:29
Мир

Правительство Финляндии сообщило о намерении возвести на граничащей с Россией восточной границе более эффективное ограждение

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

По предварительным данным, Финляндия выразила намерение возвести на своей восточной границе более эффективную изгородь взамен нынешней, чтобы отгородиться от России.

По словам финского полковник Марко Туренена, оценка необходимости установки новых пограничных изгородей проводится "на бумажном уровне". Он также подтвердил, что сейчас идет подготовительный анализ проекта, но в будущем ожидается решение от власти страны.

"Это важное решение – начать строительство заборов на восточной границе или на ключевых участках, или чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на высшем уровне", – прокомментировал полковник.

Турунен также заявляет, что пограничные заграждения планируют построить в зонах повышенного риска – таких, как пункты пересечения границы и находящиеся рядом территории.

Как известно, Финляндия имеет общую границу с РФ протяженностью 1340 км. В настоящее время от России страну отделяет только ограждение из колючей проволоки.

"Нынешний паркан не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель - помешать домашним животным убежать через границу", - сообщил заместитель командующего пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
Медведєв
30 апреля, 2022 суббота
Списывает свои провалы на россиян и Путина: в Кремле набросились на Шольца за поддержку Украины
Генасамблея ООН
30 апреля, 2022 суббота
Стало известно, кто заменит Россию в Совете по правам человека ООН
Лех Валенса
1 мая, 2022 воскресенье
Надо было ждать Украину и Беларусь и вступать в ЕС и НАТО вместе, - Валенса
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.05
    Покупка 31.05
    Продажа 32.05
  • EUR
    Покупка 32.54
    Продажа 33.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
2 мая
07:49
Обновлено
На 2 мая согласованы две дополнительные локации для эвакуации людей из Мариуполя
07:34
Российские войска развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно оккупированных территориях Луганщины и Запорожской области, – Генштаб
07:24
Укрзализныця объявила три дополнительных эвакуационных рейса на 2 мая
06:59
Массовые беспорядки во время первомайских протестов во Франции арестованы 54 человека, - Reuters
06:52
Джо Байден
Визит Байдена в Украину – вопрос времени – глава комитета по разведке Конгресса США
06:51
Очередей на границе на выезд из Украины на утро 2 мая нет
06:30
Дальнобойная артиллерия от Запада станет решающей на следующем этапе войны – министр обороны США.
06:03
Работа за границей во время войны: в Польше меньше всего вакансий, в Израиле – самые высокие зарплаты
05:34
На территории Сумщины заметили вражеский беспилотник
05:01
Лавров
Россия требует от Зеленского приказать военным прекратить сопротивление, – Лавров
04:26
Губернатор Белгородской области заявляет о ночных "разрывах"
02:02
Дмитрий Кулеба
"Одна из самых нерешительных стран ЕС": Кулеба назвал отрасли, в отношении которых Германия могла бы принять "исторические решения"
01:48
В Турции рассчитывают использовать газ из залежей в Черном море в следующем году
01:37
После решения Германии по нефтяному эмбарго ЕС другие страны также прекратили ветировать санкции, - СМИ
01:16
В портах Украины заблокировано более 4 млн тонн зерна, - ООН
01:01
9 мая после выигрыша войны потеряет былую важность, но украинцы всегда будут помнить победу над нацизмом, - Дробович
00:45
ПВО сбила 10 российских БПЛА "Орлан-10" за день
00:43
Совбез ООН
Россию следует исключить из Совбеза ООН и G20, - экскомандующий объединенными силами НАТО
00:26
С начала полномасштабной войны в Украину послали более 4 тонны гуманитарных грузов на сумму почти 6 млрд грн, - Минздрав
00:20
"Надо сделать выбор – вы за правду или нет": Зеленский раскритиковал Турцию за планы создания отдельной авиакомпании под российских туристов
2022, воскресенье
1 мая
23:57
Алексей Арестович
Добровольческий легион "Свобода России" действует на территории РФ, мы этим не управляем, - Арестович
23:56
Обновлено
Эвакуация из других районов Мариуполя, кроме Азовстали, перенесена на 2 мая
23:46
Алексей Арестович
Арестович сказал, что новое возможное наступление России будет провальным
23:44
Россия нарушила воздушное пространство Дании и Швеции, МИД вызвал послов РФ
23:22
Молдова
Россия разработала четкие планы нападения на Молдову, - The Times
23:07
В зоне ООС ВСУ за сутки отбили 10 вражеских атак и уничтожили 17 систем артиллерии, 38 бронемашин и семь беспилотников оккупантов
23:03
Москва. Кремль
Чтобы остановить войну: Болсонару и Эрдоган могут совершить совместный визит в Москву, - МИД Турции
23:02
В оперном театре Венеции прошел концерт украинской симфонической музыки
22:45
Во время обстрелов Донетчины 1 мая погибли четыре человека, еще 11 получили ранения
22:40
"Любил горы и обрел покой в них": в России погиб гендиректор курорта, где журналисты находили дачи Путина и Медведева
22:35
Планы российских военнослужащих по наступлению на Донетчине и празднованию 9 мая потерпели поражение, - глава ОВА
22:26
В результате обстрелов Харьковщины 1 мая погибли три человека, еще 8 получили ранения
22:14
Азовсталь
После завершения части эвакуации из Азовстали Россия возобновила обстрелы завода, – командир бригады Нацгвардии
22:11
Эксклюзив
ВСУ могут создать "котел" для россиян под Изюмом. Колонка Сергея Згурца
22:08
Арахамия обнародовал видео эвакуации людей из Азовстали
22:05
Эксклюзив
Валенса назвал вступление Украины в НАТО "несомненным"
21:47
В Харькове не работают промышленные предприятия, рынки и сфера обслуживания, - городской голова
21:36
На Востоке Украины за сутки ВСУ отразили 5 вражеских атак, уничтожили 57 оккупантов, их танк, артиллерию и беспилотники
21:19
Водитель эвакуационного автобуса, обстрелянного в Попасной, жив. Его держат в плену
21:16
Главными потребностями Украины являются санкции против России и вооружение, - Никифоров
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV