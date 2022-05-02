Финляндия планирует возвести на восточной границе с Россией более эффективное ограждение

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.



По предварительным данным, Финляндия выразила намерение возвести на своей восточной границе более эффективную изгородь взамен нынешней, чтобы отгородиться от России.



По словам финского полковник Марко Туренена, оценка необходимости установки новых пограничных изгородей проводится "на бумажном уровне". Он также подтвердил, что сейчас идет подготовительный анализ проекта, но в будущем ожидается решение от власти страны.



"Это важное решение – начать строительство заборов на восточной границе или на ключевых участках, или чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на высшем уровне", – прокомментировал полковник.



Турунен также заявляет, что пограничные заграждения планируют построить в зонах повышенного риска – таких, как пункты пересечения границы и находящиеся рядом территории.



Как известно, Финляндия имеет общую границу с РФ протяженностью 1340 км. В настоящее время от России страну отделяет только ограждение из колючей проволоки.



"Нынешний паркан не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель - помешать домашним животным убежать через границу", - сообщил заместитель командующего пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.



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