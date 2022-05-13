Финляндия планирует стать членом НАТО из-за изменений среды безопасности, - посол
Финляндия планирует вступить в НАТО в результате "значительного изменения среды безопасности" после начала полномасштабной войны РФ против Украины
Об этом заявил посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен, передает CNN.
"Поддержка Финляндии вступления в НАТО является результатом "очень резких изменений в нашей среде безопасности" после российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.
По словам посла, прямой военной угрозы со стороны РФ для Финляндии нет, но страна ожидает потенциальных киберпреследований или дезинформационных атак от России. Клаус Корхонен отметил, что такие действия не станут чем-нибудь новым для финнов.
Он отметил, что у страны есть мощная оборона и безопасная граница.
Клаус Корхонен также добавил, что ядерная риторика "всегда является частью российской политики безопасности в настоящее время", однако сейчас мир "очень далек от любой ядерной ситуации".
Финляндия имеет более 1200 км общей границы в РФ. Ее вступление в НАТО означает, что Россия будет граничать с официальным союзником США.
- 12 мая Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО.
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