Об этом заявил посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен, передает CNN.

"Поддержка Финляндии вступления в НАТО является результатом "очень резких изменений в нашей среде безопасности" после российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

По словам посла, прямой военной угрозы со стороны РФ для Финляндии нет, но страна ожидает потенциальных киберпреследований или дезинформационных атак от России. Клаус Корхонен отметил, что такие действия не станут чем-нибудь новым для финнов.

Он отметил, что у страны есть мощная оборона и безопасная граница.

Клаус Корхонен также добавил, что ядерная риторика "всегда является частью российской политики безопасности в настоящее время", однако сейчас мир "очень далек от любой ядерной ситуации".

Финляндия имеет более 1200 км общей границы в РФ. Ее вступление в НАТО означает, что Россия будет граничать с официальным союзником США.

12 мая Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО.

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