Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что Финляндия сейчас имеет государственную границу, которая покрыта лесом и до сих пор обозначена лишь знаками и пластиковыми линиями на большей части своей протяженности в 1300 км.

В настоящее время парламент выделил всего 6 млн евро на пробный проект.

Управление пограничной службы страны заявило, что планирует построить забор протяженностью в 130-260 км. Они будут включать в себя пункты пересечения границы и прилегающие к ним районы на юго-востоке Финляндии.

27 сентября стало известно, что финские пограничники инициировали строительство забора вдоль границы с Российской Федерацией.

18 октября правительство Финляндии получило разрешение на строительство забора вдоль границы с РФ.