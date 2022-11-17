Финляндия планирует потратить €139 млн на забор на границе с РФ
В четверг, 17 ноября, правительство Финляндии предложило потратить на строительство забора вдоль границы с Россией 139 млн евро
Об этом сообщает Reuters.
Издание отмечает, что Финляндия сейчас имеет государственную границу, которая покрыта лесом и до сих пор обозначена лишь знаками и пластиковыми линиями на большей части своей протяженности в 1300 км.
В настоящее время парламент выделил всего 6 млн евро на пробный проект.
Управление пограничной службы страны заявило, что планирует построить забор протяженностью в 130-260 км. Они будут включать в себя пункты пересечения границы и прилегающие к ним районы на юго-востоке Финляндии.
- 27 сентября стало известно, что финские пограничники инициировали строительство забора вдоль границы с Российской Федерацией.
- 18 октября правительство Финляндии получило разрешение на строительство забора вдоль границы с РФ.
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