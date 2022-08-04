Об этом Пекка Хаависто сказал в интервью телерадиокомпании Yle.

"Недостаточно, чтобы Финляндия принимала решения, должны действовать одинаковые правила по всей шенгенской зоне", - сказал он.

По его словам, Финляндия ужесточит визовые правила для граждан России, но необходимо, чтобы меры были синхронизированы с другими странами Шенгенского соглашения, заявил Хаависто.

Известно, что Финляндия обратится к остальному ЕС с просьбой начать придерживаться тех же принципов.

Сегодня Хаависто представил правительству возможное усиление визового режима. На практике это означает, что семейные причины и работа как основание визита преобладают над туризмом.

Визовый режим был на повестке дня во время встречи президента с правительством в его летней резиденции. Президент Саули Ниинистьо после встречи заявил, что визовый вопрос находится в руках правительства.

Главы крупнейших групп риксдага ранее сигнализировали, что готовы прекратить выдачу туристических виз россиянам. В то же время недавний опрос Yle показал, что большинство финнов хотят запретить российским путешественникам приезжать в Финляндию по туристическим визам.

26 июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония требует от ЕС запретить шенгенские визы для россиян.

3 августа Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония подаст предложение на рассмотрение ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам в течение ближайшей недели.

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