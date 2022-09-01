Финляндия передаст Украине новую партию оборонной помощи на 8,3 млн евро

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, пишет агентство Reuters.

"Оборонительная борьба Украины продолжается, потребность помощи остается большой. Мы присылаем новый пакет оборонных материалов", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте минобороны Финляндии.

В заявлении не приводится описание техники или сроки ее доставки из соображений безопасности. В то же время представитель министерства обороны уточнил, что новый пакет оборонной помощи будет на общую стоимость 8,3 млн евро.

Это уже восьмая партия военной помощи из Финляндии.

В итоге общая стоимость оборонной помощи Финляндии Украине с начала российского вторжения составит 92,3 млн евро.

Напомним, премьер Финляндии Санна Марин призвала к ужесточению санкций против России и допустила, что Запад должен с самого начала действовать жестче, чем это было сделано.

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