Об этом пишет MTV .

Отмечается, что ранее Финляндия уже решила передать Украине три танка, то есть в целом страна предоставит шесть Leopard 2 в рамках пакета помощи. Стоимость принятого пакета пособия на оборонное оборудование составляет около 161 миллиона евро.

Кроме того, Финляндия проводит для украинских воинов обучение с использованием и обслуживанием Leopard 2.