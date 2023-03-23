Финляндия передаст Украине еще 3 танка Leopard 2
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен объявил, что страна передаст Украине еще 3 танка Leopard 2 в рамках 14 пакета помощи
Об этом пишет MTV .
Отмечается, что ранее Финляндия уже решила передать Украине три танка, то есть в целом страна предоставит шесть Leopard 2 в рамках пакета помощи. Стоимость принятого пакета пособия на оборонное оборудование составляет около 161 миллиона евро.
Кроме того, Финляндия проводит для украинских воинов обучение с использованием и обслуживанием Leopard 2.
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