Финляндия передаст Украине больше оборонной техники
Сегодня, 10 июня, президент Финляндии Саули Ниинисте по предложению правительства решил направить Украине больше оборонной техники
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Финляндии .
Финляндия учитывала потребности Украины, ее ситуацию с ресурсами оборонных сил и поэтому выродила выделить дополнительную помощь.
В настоящее время информации о том, когда и что именно Хельсинки должно поставить Украине, нет.
"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим нашу помощь: мы вышлем новый пакет оборонного оборудования", – заявила министр обороны Антти Кайкконен.
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