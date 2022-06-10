Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Финляндии .

Финляндия учитывала потребности Украины, ее ситуацию с ресурсами оборонных сил и поэтому выродила выделить дополнительную помощь.

В настоящее время информации о том, когда и что именно Хельсинки должно поставить Украине, нет.

"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим нашу помощь: мы вышлем новый пакет оборонного оборудования", – заявила министр обороны Антти Кайкконен.

Заместитель председателя военной разведки заявил , что Украина проигрывает России на передовой, из-за недостаточного количества артиллерийских боеприпасов и теперь все зависит от помощи Запада.

6 июня Борис Джонсон подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня М270 MLRS, поражающих цель на расстоянии до 80 км.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном новый пакет помощи.