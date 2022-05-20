Финляндия ожидает 10-20 тыс. беженцев из Украины

Об этом пишет Helsinki Times.

"В долгосрочной перспективе есть неопределенность относительно того, как будет развиваться количество прибывающих людей. По оценкам, в течение следующих двух лет, примерно 10–60 тыс. человек будут прибывать из Украины в год", – говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел Финляндии.

Неточность связана с такими факторами, как развитие военной ситуации в Украине, способность соседних стран привозить беженцев из Украины, мобильность украинцев в рамках ЕС, переселения, координируемые чиновниками в ЕС, а также услуги и возможности, доступные в Финляндии.

Издание сообщает, что в Финляндию из Украины прибыло около 25 тысяч беженцев. Считается, что фактическое количество по крайней мере несколько выше, поскольку не все обратились за помощью в органы власти сразу по прибытии.

По состоянию на 20 марта более 2 тыс. украинцев обратились с просьбой о международной защите, 648 – просили об убежище в Финляндии.

19 апреля президент Финляндии Саули Нииностио принял решение о направлении в Украину дополнительной военной помощи.

28 апреля министерша по вопросам европейских дел Финляндии Тутти Туппурайнен заявила , что ее страна не будет платить рублями за российский газ.

15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

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