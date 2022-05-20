Финляндия ожидает 10-20 тыс. беженцев из Украины
Министерство внутренних дел Финляндии сообщило, что в стране ожидают около 10 000–20 000 человек из Украины, которые приедут в Финляндию в период с мая по июль
Об этом пишет Helsinki Times.
"В долгосрочной перспективе есть неопределенность относительно того, как будет развиваться количество прибывающих людей. По оценкам, в течение следующих двух лет, примерно 10–60 тыс. человек будут прибывать из Украины в год", – говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел Финляндии.
Неточность связана с такими факторами, как развитие военной ситуации в Украине, способность соседних стран привозить беженцев из Украины, мобильность украинцев в рамках ЕС, переселения, координируемые чиновниками в ЕС, а также услуги и возможности, доступные в Финляндии.
Издание сообщает, что в Финляндию из Украины прибыло около 25 тысяч беженцев. Считается, что фактическое количество по крайней мере несколько выше, поскольку не все обратились за помощью в органы власти сразу по прибытии.
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