Финляндия отправит в Украину одиннадцатую партию военной помощи

Об этом информируют на сайте Минобороны Финляндии .

Сегодня президент Саули Нииностио принял решение о новом пакете помощи Украине.

"Оборона Украины продолжается. Потребность в оборонной технике велика. Мы будем продолжать нашу поддержку", – заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Это уже 11 груз оборонной помощи из Финляндии нашей стране. Его стоимость составляет 28,8 млн. евро.

С целью обеспечения безопасного доставки информацию о помощи и ее содержании не будут распространяться.

Сообщается, что в дополнительную помощь учтены потребности и ресурсное положение Сил обороны.

Кроме того, президент Финляндии решил, что Вооруженные Силы будут продолжать участвовать в обучении в Великобритании до конца 2023 года.

В общей сложности Финляндия предоставила Украине пакеты оборонной техники стоимостью 189,2 млн евро.

28 ноября глава финского МИДа Пекка Хаависто во время визита в Киев заявил, что Финляндия будет поддерживать Украину "столько, сколько понадобится".

30 ноября президент Финляндии Саули Нийнисте заявил , что его страна может готовить украинских военных для борьбы с российской агрессией.

С начала полномасштабной войны России наша страна получила от партнеров бюджетной помощи более 30 миллионов долларов.