Финляндия отправит в Украину одиннадцатую партию военной помощи
20 декабря Финляндия объявила о предоставлении одиннадцатой партии военной помощи для Украины, стоимость которой составляет 28,8 млн евро
Об этом информируют на сайте Минобороны Финляндии .
Сегодня президент Саули Нииностио принял решение о новом пакете помощи Украине.
"Оборона Украины продолжается. Потребность в оборонной технике велика. Мы будем продолжать нашу поддержку", – заявил министр обороны Антти Кайкконен.
Это уже 11 груз оборонной помощи из Финляндии нашей стране. Его стоимость составляет 28,8 млн. евро.
С целью обеспечения безопасного доставки информацию о помощи и ее содержании не будут распространяться.
Сообщается, что в дополнительную помощь учтены потребности и ресурсное положение Сил обороны.
Кроме того, президент Финляндии решил, что Вооруженные Силы будут продолжать участвовать в обучении в Великобритании до конца 2023 года.
В общей сложности Финляндия предоставила Украине пакеты оборонной техники стоимостью 189,2 млн евро.
- 28 ноября глава финского МИДа Пекка Хаависто во время визита в Киев заявил, что Финляндия будет поддерживать Украину "столько, сколько понадобится".
- 30 ноября президент Финляндии Саули Нийнисте заявил , что его страна может готовить украинских военных для борьбы с российской агрессией.
- С начала полномасштабной войны России наша страна получила от партнеров бюджетной помощи более 30 миллионов долларов.
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