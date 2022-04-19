Финляндия отправит Украине военную помощь

Об этом сообщает ЕП .



Президент поддержал соответствующее предложение правительства.



Министерство обороны не раскрывает подробностей о содержании помощи, доставке и сроках, чтобы обеспечить прибытие груза.



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Там отметили, что дополнительная помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсы армии Финляндии.

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