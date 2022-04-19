Финляндия отправит Украине военную помощь
Президент Финляндии Саули Ниинисте принял решение о направлении в Украину дополнительной военной помощи
Об этом сообщает ЕП .
Президент поддержал соответствующее предложение правительства.
Министерство обороны не раскрывает подробностей о содержании помощи, доставке и сроках, чтобы обеспечить прибытие груза.
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Там отметили, что дополнительная помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсы армии Финляндии.
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