Финляндия отправила Украине новую партию гуманной помощи

Об этом сообщило издание Yle .

"Финляндия продолжает оказывать помощь по просьбе Украины. Я надеюсь, что желание финнов помочь не ослабевает", – заявила министр внутренних дел Крист Микконен.

Добавляется, что грузовики с гуммопомощью отправились в путь на прошлой неделе перед Рождеством.

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В частности, украинской стороне было передано необходимое оборудование для энергетики и больниц, а также школьную мебель.

По словам Микконен, война и приближающаяся зима усложняют условия жизни в Украине. Министр подчеркнула, что ситуация остается очень серьезной для мирного населения.

Напомним: министр обороны Украины Алексей Резников 28 декабря провел встречу со своим коллегой , министром вооруженных сил Французской Республики Себастьеном Лекорню, в рамках его визита в Украину.

29 декабря стало известно, что мэрия Варшавы отказалась от новогодних мероприятий и фейерверков по солидарности с Украиной.