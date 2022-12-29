Финляндия отправила Украине новую партию гуманной помощи
Финляндия отправила в Украину пять грузовиков с материальной помощью на фоне российской агрессии против страны
Об этом сообщило издание Yle .
"Финляндия продолжает оказывать помощь по просьбе Украины. Я надеюсь, что желание финнов помочь не ослабевает", – заявила министр внутренних дел Крист Микконен.
Добавляется, что грузовики с гуммопомощью отправились в путь на прошлой неделе перед Рождеством.
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В частности, украинской стороне было передано необходимое оборудование для энергетики и больниц, а также школьную мебель.
По словам Микконен, война и приближающаяся зима усложняют условия жизни в Украине. Министр подчеркнула, что ситуация остается очень серьезной для мирного населения.
- Напомним: министр обороны Украины Алексей Резников 28 декабря провел встречу со своим коллегой , министром вооруженных сил Французской Республики Себастьеном Лекорню, в рамках его визита в Украину.
- 29 декабря стало известно, что мэрия Варшавы отказалась от новогодних мероприятий и фейерверков по солидарности с Украиной.
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