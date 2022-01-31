Финляндия отменит все карантинные ограничения в течение февраля
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в течение февраля в стране отменят все ограничения, введенные из-за коронавируса
Об этом сообщает Yle.
Так, первые ослабления мер запланированы на вторник, 1 февраля. Ресторанам и кафе бразрешат работать до 21:00, однако бары обязаны будут прекращать продажу алкоголя в 17:00, а закрываться в 18:00.
Заведения могут продолжить требовать сертификаты о вакцинации у посетителей. Премьер отметила, что пропуска не будут освобождать рестораны от ограничений на продажу алкоголя по крайней мере до середины февраля.
Кроме того, в регионе Уусимаа смогут открыться общественные спортивные залы и бассейны.
Также с 1 февраля отменятся правила на границах Финляндии для пассажиров, прибывающих из стран Шенгенской зоны, а также стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.
- Напомним, с 27 января в Англии ослабили карантинные правила благодаря масштабной кампании вакцинации бустерными дозами.
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