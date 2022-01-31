Финляндия отменит все карантинные ограничения в течение февраля

Об этом сообщает Yle.



Так, первые ослабления мер запланированы на вторник, 1 февраля. Ресторанам и кафе бразрешат работать до 21:00, однако бары обязаны будут прекращать продажу алкоголя в 17:00, а закрываться в 18:00.



Заведения могут продолжить требовать сертификаты о вакцинации у посетителей. Премьер отметила, что пропуска не будут освобождать рестораны от ограничений на продажу алкоголя по крайней мере до середины февраля.



Кроме того, в регионе Уусимаа смогут открыться общественные спортивные залы и бассейны.



Также с 1 февраля отменятся правила на границах Финляндии для пассажиров, прибывающих из стран Шенгенской зоны, а также стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.

Напомним, с 27 января в Англии ослабили карантинные правила благодаря масштабной кампании вакцинации бустерными дозами.