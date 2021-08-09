Финляндия открыла границы для украинцев: условия въезда

Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает Общественное .

"С 9 августа снимаются ограничения на въезд для граждан Украины, прибывающих в Финляндию", - говорится в сообщении.

Ограничения на въезд возвращают для граждан Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Жителям этих стран для получения разрешения на въезд нужна веское основание ..

Ограничения продлятся как минимум до 22 августа.

Въезд в Финляндию будет возможным в случае прохождения полного курса вакцинации препаратами

Comirnaty (Pfizer)

COVID-19 Vaccine Spikevax (Moderna)

Vaxzevria (AstraZeneca)

Janssen (Johnson & Johnson)

Sinopharm;

COVISHIELD;

CoronaVac.

В случае отсутствия сертификата о вакцинации, прибывшие украинцы должны сдать тест на пограничном пункте контроля. Это не касается людей, которые имеют отрицательный тест на COVID-19 сделан не позднее, чем за 72 часа, и людей, которые переболели минимум пол года назад и имеют справку об этом.