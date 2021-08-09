Финляндия открыла границы для украинцев: условия въезда
С 9 августа Финляндия открыла границы и снимает все ограничения на въезд для граждан Украины
Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает Общественное .
"С 9 августа снимаются ограничения на въезд для граждан Украины, прибывающих в Финляндию", - говорится в сообщении.
Ограничения на въезд возвращают для граждан Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Жителям этих стран для получения разрешения на въезд нужна веское основание ..
Ограничения продлятся как минимум до 22 августа.
Въезд в Финляндию будет возможным в случае прохождения полного курса вакцинации препаратами
- Comirnaty (Pfizer)
- COVID-19 Vaccine Spikevax (Moderna)
- Vaxzevria (AstraZeneca)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- Sinopharm;
- COVISHIELD;
- CoronaVac.
В случае отсутствия сертификата о вакцинации, прибывшие украинцы должны сдать тест на пограничном пункте контроля. Это не касается людей, которые имеют отрицательный тест на COVID-19 сделан не позднее, чем за 72 часа, и людей, которые переболели минимум пол года назад и имеют справку об этом.
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